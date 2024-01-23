Сбербанк предупредил бизнесменов о новой схеме мошенничества Сбербанк: мошенники начали использовать фейковые аккаунты директоров компаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники начали использовать новую схему для обмана юридических лиц, используя фейковые аккаунты директоров в мессенджерах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбербанка. По данным финансового учреждения, злоумышленники переписываются с бухгалтерами и просят отправить деньги на указанные реквизиты, представляясь руководителями компаний. При совершении перевода деньги уходят на счета подставных лиц, также называемых «дропами».

Подчеркивается, что мошенники также могут использовать фотографии реальных руководителей для повышения достоверности аккаунта. Для этого нередко используются снимки, размещенные на сайте компании. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отмечает, что учреждению хорошо известно о данной схеме. Однако он рекомендует юридическим лицам быть бдительнее при работе с финансами.

Я хочу еще раз попросить наших корпоративных клиентов быть более бдительными, внимательными и при получении таких сообщений задавать себе вопросы: почему вдруг у руководителя появился новый телефон и аккаунт в мессенджере, почему в нем скрыты данные, почему директор странно к вам обратился? — заявил Кузнецов.

Как сообщалось ранее, 75-летнюю пенсионерку из Москвы обманули мошенники, лишив ее всех сбережений и квартиры. Общий ущерб от действий аферистов превысил 15 млн рублей. Отмечается, что злоумышленники представлялись сотрудниками полиции и посоветовали женщине перевести деньги на ложный «безопасный счет».