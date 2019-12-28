https://static.news.ru/photo/6ed02332-2b13-11ea-9efe-fa163e074e61_660.jpg Санкт-Петербург Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2019 году Санкт-Петербург принял рекордные 9,1 млн туристов, что почти вдвое превышает население города.

Как рассказал председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич, по сравнению с 2018 годом турпоток за последние 12 месяцев увеличился на 10%, передаёт ТАСС.

Мы в этом году довольны осенне-зимним периодом. У нас идёт рост туристского потока осенью и зимой. Это в том числе благодаря электронной визе, — отметил Панкевич.

По его словам, количество посетителей города также увеличилось благодаря тем, кто не выбрал 2018 год из-за чемпионата мира по футболу и решил приехать именно в 2019 году.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городской бюджет, благодаря турпотоку, поступает около 120 млрд рублей.