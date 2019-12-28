https://static.news.ru/photo/a614cfae-2957-11ea-aec0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская столица стала более привлекательной для путешественников. Туризм уже стал существенной долей московской экономики. Об этом рассказал глава города Сергей Собянин.

Он выразил уверенность в том, что турпоток будет расти и дальше. В интервью Первому каналу столичный мэр отметил , что туристы приносят серьёзные деньги.

Что касается экономики, то туризм является её существенной частью, больше 1 трлн рублей. Только в городской бюджет поступает около 120 млрд рублей, — пояснил Собянин.

По его словам, средства направляются на городские проекты. Среди них и развитие здравоохранения. Собянин ранее уже заявлял о том, что туристический поток в Москву с 2010 года вырос вдвое. В 2019 году он приблизится к рекордным 25 млн человек.

Ранее мэр рассказал, что платные парковки в столице позволили сократить количество автомобилей в центре на 25–30%, писал NEWS.ru.