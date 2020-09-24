Самые угоняемые за границу РФ автомобили назвали в МВД

https://static.news.ru/photo/1b5a2ddc-fef9-11ea-bbac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Угонщики для переправки за рубеж чаще всего выбирают дорогостоящие автомобили класса люкс и премиум-класса корейского, немецкого и японского производства. Об этом рассказал начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук.

Идентификация обнаруженных иномарок проводится в том числе по учётам заводов-изготовителей. Взаимодействие в этой сфере налажено с бюро Интерпола государств, на территории которых расположены головные офисы крупнейших производителей транспортных средств, — отметил генерал.

Он добавил, что установить исходные данные машины и найти её законного владельца специалистам удаётся, даже если уничтожены номера двигателя или VIN. За последние 30 лет сотрудники бюро нашли около 20 тыс. автомобилей, похищенных в России, и около 35 тыс. автомобилей, похищенных за рубежом, подчеркнул Прокопчук.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты в области страхования рассказали, какие машины в России чаще всего угоняли в течение весны и лета 2020 года. Первое место в рейтинге занял внедорожник Toyota RAV4. От общего числа угонов за прошедшие полгода на эту марку приходится 14%. Далее следует Toyota Camry с 13%. На третьем месте расположился Hyundai Solaris. На долю этой марки автомобиля пришлось 5% угонов.