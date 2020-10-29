Алкоголь и трудоголизм: что запускает механизмы саморазрушения у россиян

С каждым годом всё больше россиян — как взрослых, так и подростков — сталкиваются с аутоагрессией. Она проявляется в действиях, направленных на причинение вреда самому себе. Другими словами — на саморазрушение. Человек с аутоагрессией может истязать себя не только физически, но и морально. О том, что толкает людей на подобные действия — в материале NEWS.ru.

Признаки аутоагрессии бывают разными — от чрезмерного приёма алкоголя и трудоголизма до попыток свести счёты с жизнью. К её проявлениям также можно отнести наркотическую зависимость, нарушение пищевого поведения и порой даже «украшение» тела большим количеством татуировок и пирсинга. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психотерапевт Яна Якупова.

Человек с аутоагрессией может как осознанно повреждать себя — бить кулаками стену, резать кожу, кусать внутреннюю поверхность щек и губ, выдергивать волосы —, так и ненамеренно — получать вывихи и переломы из-за экстремального поведения, «случайно» обжигаться.

Чаще всего люди в таком состоянии пытаются заглушить эмоциональную боль физической. Они могут испытывать чувство вины, обиду, подавленную злость или бессилие, поясняет эксперт. Некоторые встают на путь разрушения, потому что хотят почувствовать себя «живыми» или же получить помощь, заботу и любовь от окружающих.

Причины аутоагрессии идут из детства. Недостаток любви, заботы и тепла от авторитарных родителей, подавление чувств, множество запретов и строгие правила могут приводить к желанию «разрушать» себя, поясняет Якупова.

Всё дело в том, что именно в детстве у человека закладывается самооценка. Если она низкая, то индивидуум не умеет правильно выражать чувства и общаться с окружающими. Кроме того, люди с тяжёлым детством часто незрелы в эмоциональном плане — им сложно отследить неадекватность своего поведения, а также выставить личные границы там, где необходимо. Всё это приводит к множественным переживаниям и обвинениям себя в происходящем. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог Елена Данилова.

Зачастую люди, которые страдают от аутоагрессии, не обращаются к специалистам. Более того, многие не осознают, что подобное поведение ненормально и продолжают терзать себя. По этой причине, невозможно сказать, какой процент россиян сталкивается с подобными состояниями, отмечает Данилова.

Однако о распространённости проблемы говорит статистика самоубийств в России. Ведь желание свести счёты жизнью также может быть следствием аутоагрессии, поясняет Якупова. По данным Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru, в 2019 году из-за суицида из жизни ушли почти 17 тысяч россиян. А попыток совершить самоубийство и вовсе в 7-10 раз больше, заявляет психотерапевт.

При этом можно говорить о том, что число россиян с аутоагрессией продолжает расти. В частности, это связано с пандемией COVID-19, из-за которой у населения увеличился уровень стресса, поясняет Данилова.

Чем больше стрессовых факторов влияет на человека, тем больше у него причин для проявления аутоагрессии. Это особенно заметно во время карантина, когда дети и супруги вынуждены находиться вместе на протяжении длительного времени. К такому многие россияне совсем не привыкли и им приходится заново выстраивать отношения с членами семьи и учиться с ними взаимодействовать Елена Данилова психолог психолог

Как побороть приступ аутоагрессии

Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Людям, которые занимаются саморазрушением, специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться к специалисту. Ведь подобные действия со временем начинают обретать всё больший размах и отражаться на всех сферах жизни. Если же у человека нет возможности получить квалифицированную помощь, успокоиться во время приступа ему помогут специальные упражнения.

Когда вас накрывает волна напряжения, рекомендую обратиться к практике «квадрат дыхания»: на четыре секунды делаете вдох и на это же время останавливаете дыхание. Затем на четыре секунды выдох и снова пауза. Дышите таким образом в течение 5-10 минут. Кроме того, дома можно повесить грушу и бить её во время эмоционального приступа до тех пор, пока не станет легче. Для этого также можно приспособить отдельную подушку Яна Якупова врач-психотерапевт врач-психотерапевт

Справиться с приступом аутоагрессии поможет и техника расслабления через напряжение. Она заключается в осознанном и поочерёдном сжимании разных групп мышц с последующим успокоением. Во время упражнения следует медленно дышать животом, пояснила Якупова.