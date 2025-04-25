Самолет из США пересек российскую границу после слухов о визите Уиткоффа

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стивен Уиткофф

Самолет из США пересек российскую границу, следует из данных сервиса Flightradar24. Лайнер заметили на фоне сообщений о планах спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа посетить Москву.

Речь идет о частном самолете Bombardier Global 7500. Воздушное судно вылетело из Флориды. Границу с Россией оно пересекло около 9:40 по московскому времени. Лайнер приближается к столице.

Ранее в СМИ появилась информация, что встреча Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным может пройти 25 апреля. Американские чиновники утверждают, что основной темой переговоров станет вопрос украинского кризиса. Также стало известно, что Уиткофф планирует обсудить с Путиным намерение Вашингтона убедить Москву признать право Украины на собственные вооруженные силы и оборонную промышленность. Другие сведения не приводятся.

Глава МИД РФ Сергей Лавров тем временем иронично ответил американской телеведущей, которая в ходе интервью спросила о предстоящем визите Уиткоффа в Москву. Она поинтересовалась, точно ли 25 апреля состоится его встреча с Путиным. Министр в свою очередь пошутил над телеведущей, что она не доверяет своему президенту Дональду Трампу.