Росстат назвал возраст, в котором россияне чаще всего совершают суицид

Всемирный день предотвращения самоубийств отмечается 10 сентября. Хоть смертность от суицидов в России с каждым годом снижается, некоторые люди по-прежнему продолжают уходить из жизни добровольно. О том, в каком возрасте россияне чаще всего решаются на фатальный шаг и какую роль в этом играет менталитет, — в материале NEWS.ru.

Подростки

Реже всего на добровольный уход из жизни решаются подростки. В возрасте от 10 до 14 лет на такой шаг в минувшем году пошёл один человек на 100 тысяч населения соответствующего возраста. В категории от 15 до 19 лет этот показатель составил семь человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Причиной подросткового самоубийства может стать что угодно — ссора с друзьями или родителями, ощущение ненужности и одиночества, буллинг, несчастная любовь, плохие оценки и проблемы с учёбой, особенно если речь идёт о ЕГЭ и дальнейшем поступлении. Любое неосторожное слово со стороны родственников или ровесников в этом возрасте, к сожалению, может привести к тому, что ребёнок примет непоправимое решение. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказала руководитель департамента коммуникаций Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Оксана Иванникова.

У подростков довольно мало жизненного опыта, и зачастую они не умеют справляться с проблемами и стрессами. Самый чувствительный возраст — от 14 до 17 лет. Психика в это время обострена, и все события воспринимаются очень утрированно, поясняет специалист.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проблему подросткового суицида в России нельзя назвать очень острой, считает Иванникова. Это подтверждает и статистика. Из миллиона звонков на телефон доверия в минувшем году только 8,5 тысячи были связаны с темой подросткового суицида — к психологам обращались как сами дети, так и их родители.

Родителям подростков нужно быть внимательными к ним. В особенности речь идёт о возрастной категории от 14 до 17 лет. Не нужно бросаться колкими фразами, которые могут очень ранить ребёнка. Следует обращать внимание на проблемы, которые взрослым зачастую кажутся незначительными, а подростку могут разрушить жизнь. Основной звоночек, который должен насторожить родителей, — изменение поведения ребёнка без видимых причин. Подросткам, в свою очередь, нужно помнить, что безвыходных ситуаций нет и всё поправимо, кроме смерти. Не нужно принимать скоропалительные решения — лучше взять паузу и поделиться проблемами со взрослыми. Если ребёнок не готов довериться родителям, следует позвонить на телефон доверия, где можно бесплатно и анонимно побеседовать с психологом. Оксана Иванникова руководитель департамента коммуникаций Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации руководитель департамента коммуникаций Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Пожилые

Чаще всего на самоубийства в России идут люди старше 85. Эта возрастная категория является антилидером на протяжении как минимум последних пяти лет. В минувшем году добровольно закончить жизнь решили 25 человек на 100 тысяч населения соответствующего возраста. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Связано это с тем, что пожилые люди в России зачастую одиноки — во многих семьях не принято постоянно навещать своих близких и ухаживать за ними. Кроме того, печальная статистика объясняется тем, что у пожилых людей начинают появляться различные заболевания, которые осложняют им жизнь. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

На мысли о суициде у россиян также влияет погода, считает специалист. В странах, где уровень жизни ниже, чем в России, однако большую часть времени царит солнечная погода, фиксируется меньше случаев самоубийств.

Влияние также оказывает низкий уровень социальной поддержки населения — людям приходится выживать. А когда россияне понимают, что ничего благоприятного в обозримом будущем их не ждёт, они погружаются в уныние, поясняет психиатр.

Женщины и мужчины

Между тем мужчины в России на суицид решаются в несколько раз чаще женщин. Если в 2019 году с жизнью распрощались четыре представительницы прекрасного пола на 100 тысяч населения, то у мужчин этот показатель достиг 21. Аналогичная гендерная разница прослеживалась и на протяжении последних пяти лет.

Всё дело в том, что мужчины сильнее привязаны к социуму и больше нуждаются в чувстве собственной значимости, поясняет специалист.

В преклонном возрасте мужчины чувствуют резкий спад значимости в социуме — раньше он был всем нужен и востребован, а теперь уходит на пенсию, — заявил Федорович.

У женщин дела обстоят немного по-другому — они более адаптивны, а также востребованы в социуме в любом возрасте. Пенсионеры, к примеру, возятся в огороде, занимаются готовкой и растят внуков.

Между тем в ближайшем будущем статистика по самоубийствам может вырасти, отмечали ранее специалисты. К этому может привести пандемия коронавируса. Даже после того как миру удастся победить инфекцию, люди некоторое время будут находиться в состоянии стресса, считает клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.