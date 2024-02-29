Сальдо оценил возможность начала переговоров с Украиной Сальдо: переговоры России и Украины пока не представляются возможными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Сальдо

Переговорный процесс между Россией и Украиной пока не представляется возможным, рассказал корреспонденту NEWS.ru губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Гостином дворе, после заслушивания послания Федеральному собранию президента России Владимира Путина. По словам Сальдо, РФ открыта к диалогу, однако трудности имеются со стороны Киева.

Переговоры возможны всегда, но только на условиях России, а не на тех условиях, которые придумал себе господин [президент Украины, Владимир] Зеленский. В таком случае эти переговоры возможны. А вообще-то сейчас со стороны Украины таких предложений не идет. Они по-прежнему издают воинственные изречения, которые не только не ведут к возможности переговоров, а наоборот, — отметил Сальдо.

При этом губернатор выразил мнение, что не имеет значения, будет ли главой Зеленский или, в случае выборов, на Украине появится другой правитель. Сальдо полагает, что диалог между странами не состоится, пока Киев получает соответствующие указания от Запада.

Ранее газета Politico со ссылкой на опрошенных ею законодателей сообщила, что все больше конгрессменов в США приходят к выводу о том, что продолжающийся конфликт на Украине необходимо будет завершать путем переговоров с Россией. Законодатели утверждают, что этот сценарий наиболее вероятен вне зависимости от того, направят ли США дополнительную помощь Украине или нет.