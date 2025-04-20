Приготовить сытный и сочный салат можно без мяса и майонеза. Предлагаем вам рецепт салата «Мужской», который сочетает в себе смачность поджарки из лука и моркови, а также хруст малосольных огурчиков. Это сочетание просто сводит с ума.

Ингредиенты:

  • лук репчатый — 1 большая или 2 маленькие луковицы;
  • морковь — 1 средняя;
  • фасоль красная консервированная — 1 банка;
  • огурцы маринованные — 250 г;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • зелень — по желанию.
  1. Тонко нарежьте лук и обжарьте его до прозрачности на сковороде.
  2. Натрите морковь на крупной терке и отправьте в сковороду к луку, обжаривайте все вместе до мягкости.
  3. Остывшие овощи переложить в салатницу, добавьте консервированную красную фасоль.
  4. Нарежьте соломкой маринованные огурцы.
  5. Добавьте зелень, немного соли и молотого черного перца, хорошо перемешайте.

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