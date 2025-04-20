Приготовить сытный и сочный салат можно без мяса и майонеза. Предлагаем вам рецепт салата «Мужской», который сочетает в себе смачность поджарки из лука и моркови, а также хруст малосольных огурчиков. Это сочетание просто сводит с ума.
Ингредиенты:
- лук репчатый — 1 большая или 2 маленькие луковицы;
- морковь — 1 средняя;
- фасоль красная консервированная — 1 банка;
- огурцы маринованные — 250 г;
- соль, черный перец — по вкусу;
- зелень — по желанию.
- Тонко нарежьте лук и обжарьте его до прозрачности на сковороде.
- Натрите морковь на крупной терке и отправьте в сковороду к луку, обжаривайте все вместе до мягкости.
- Остывшие овощи переложить в салатницу, добавьте консервированную красную фасоль.
- Нарежьте соломкой маринованные огурцы.
- Добавьте зелень, немного соли и молотого черного перца, хорошо перемешайте.
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