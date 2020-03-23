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Садоводам и огородникам пора подготавливать рассаду для теплицы. В первую очередь, это среднерослые томаты, перцы, баклажаны и зелень. В землю их можно будет высадить уже 10 апреля, что позволит собрать более ранний урожай, считает кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина.

Она также рекомендовала подготовить картофель. Его необходимо поставить на яровизацию — это обработка семян перед посевом, которая ускоряет процесс роста и созревания.

Это можно сделать уже сейчас, чтобы он прорастал. Необходимо выложить его в светлом помещении, клубнями друг к другу. Обязательно избегать солнечных лучей. Температура должна быть +16 градусов, — рассказала Ганичкина «Москве 24».

Высаживать картофель можно будет после двадцатых чисел апреля, уточнила она.

Перед высадкой эксперт посоветовала подготовить теплицы. По её словам, их дезинфекция позволит избежать многих проблем — таких как фитофтороз у помидоров и паутинный клещ на огурцах.

Помимо этого, она напомнила о необходимости поменять землю, если это не было сделано раньше.

Ганичкина также посоветовала обработать все деревья в саду. Сделать это необходимо в самое ближайшее время, так как хвойные культуры, плодовые и ягодные деревья подвержены паразитам. Перед началом сезона их можно промыть водой из шланга или воспользоваться средством от насекомых с добавлением дегтярного мыла.

Ранее, как писал NEWS.ru, правительство внесло изменения в перечень товаров, при реализации которых действует льготная ставка НДС в 10%. В список были включены тропические и субтропические фрукты (кроме бананов), цитрусовые, семечковые и косточковые фрукты и ягоды, а также рассада ягодных и семена плодовых культур. При этом кабмин исключил из перечня пальмовое масло.