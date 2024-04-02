Садоводам объяснили, как защитить дачу от нашествия змей Депутат Чаплин: дачу от змей защитят смоченные керосином тряпки по периметру

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Приусадебный участок можно защитить от змей, если разложить или прикопать по периметру смоченные керосином или бензином куски ткани, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что перед началом сезона необходимо провести генеральную уборку на даче.

Разберите завалы мусора и удобрений на участке. Обеспечьте защиту по периметру, особенно, если ваш участок около леса или болотистой местности. Установите забор с хорошим ограждением внизу, чтобы змеи не проползли, то есть у основания забора не должно быть свободного пространства. Также можно установить специальные устройства, которые отпугивают змей и грызунов. Это ультразвуковые, вибрационные и шумовые устройства, которые крепятся в землю, — подчеркнул Чаплин.

Собеседник добавил: во время прогулок в лесу необходимо обязательно взять с собой антигистаминные препараты, а в случае укуса змеи — срочно обратиться к врачу. Парламентарий напомнил: во время разговора с медиками их лучше предупредить, что пациенту нужна противозмеиная сыворотка.

Змеи не любят запах керосина и бензина, поэтому можно обильно смочить этими растворами тряпочки и прикопать или разбросать на участке. Правда надо быть аккуратнее, чтобы не повредить рассаду, — подытожил Чаплин.

Герпетолог Ян Ермолов ранее рассказал, что при встрече с гадюкой нельзя ее трогать. Он отметил: важно уйти на безопасную дистанцию и дать змее уползти в укромное место. Как уточнил эксперт, данные создания достаточно умные, поэтому постараются «сбежать» без посторонней помощи.