Садоводам назвали максимально простой способ провести на дачу электричество Чаплин: садоводы могут сами заключать договор на энергообеспечение участка

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По закону садоводы могут самостоятельно заключать договор на энергообеспечение своего участка, не уведомляя председателя СНТ, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. При этом он предупредил, что подобное невозможно в случае, если трансформатор и линии электропередачи принадлежат садовому товариществу.

По закону садоводы имеют право сами заключать договор на энергообеспечение участка. Однако без ведома председателя СНТ это невозможно в случае, если трансформатор и линии электропередачи принадлежат СНТ. Кроме того, важно учитывать, что в таких случаях мощность трансформаторов не должна превышать 15 кВт, — указал парламентарий.

Во всех остальных случаях, по словам Чаплина, достаточно предоставить в энергосбыт паспорт, документы, подтверждающие право собственности, и подтверждение технологического присоединения энергопринимающего устройства к электросетям. При этом депутат предупредил, что порой могут возникнуть сложности в отношениях с председателем СНТ, так как он обязуется выдать садоводу документы, подтверждающие подключение участка к электросетям и надлежащее состояние счетчика электроэнергии.

Около шести лет назад правила изменились — теперь акт подключения к электросетям можно заменить другим документом. В этом случае подойдет справка, подтверждающая, что на момент участия в товариществе гражданин был членом СНТ, либо квитанции и чеки об оплате электроэнергии на данный момент, — отметил Чаплин.

Таким образом, член СНТ может обратиться с этими документами в энергосбыт и заключить прямой договор на энергоснабжение. Если председатель СНТ препятствует заключению такого договора, садовод имеет право обратиться в суд, резюмировал депутат.

Ранее Чаплин рассказал, что, согласно действующему законодательству, при продаже жилой недвижимости налогом облагается только 70% ее кадастровой стоимости. При этом семьи с двумя и более детьми освобождены от уплаты налогов. Данная мера распространяется и на семьи, в которых есть дети-студенты на очном обучении, не достигшие 24 лет.