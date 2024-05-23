Садовод раскрыл, можно ли на самом деле истребить борщевик Садовод Туманов: истребить борщевик не так трудно

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Борщевик истребить не так трудно, как думают некоторые главы администраций, рассказал в беседе с НСН садовод Андрей Туманов. По его словам, некоторые управляющие тратят большие деньги на вырубку борщевика, однако сорняк остается на месте.

Я знаю глав администраций, которые делают на финансировании этого процесса небольшую кассу, а у них количество борщевика не уменьшается. Деньги потрачены, а борщевик остается. Где все деньги, которые ушли на борьбу? С борщевиком бороться просто, если у земли есть свой хозяин и за ней присматривают, — объяснил специалист.

Садовод отметил, что те, кто утверждают, что избавиться от борщевика нельзя, просто этого не делали. Туманов также напомнил, что за этот сорняк могут оштрафовать.

Эксперт добавил, что можно порубить растение, а потом периодически пускать газонокосилку, чтобы истребить его. Если делать это постоянно, получится избавиться от проблемы, заключил садовод.

Ранее агроном и биолог Михаил Воробьев заявил, что регулярное выпалывание и жидкие гербициды помогут дачникам навсегда избавиться от борщевика. Он отметил, что растение необходимо срезать косой, а затем смазать свежий срез химическим веществом. Агроном напомнил, что борщевик распространяется в местах, где не следят за экологией.