С пюре или гречкой: грибы в сметанном соусе — рецепт для быстрого ужина!

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Готовим грибы в сметанном соусе — ароматное наслаждение за 20 минут! Это блюдо — воплощение домашнего уюта, где нежные грибы томятся в бархатистом соусе с легкой кислинкой. Идеально для быстрого ужина, когда хочется чего-то сытного, но не тяжелого.

Обжарьте 500 г шампиньонов пластинками на сливочном масле до золотистого оттенка. Добавьте 1 измельченную луковицу и 2 зубчика чеснока — когда лук станет прозрачным, влейте 200 мл жирной сметаны. Приправьте черным перцем, щепоткой мускатного ореха и тушите под крышкой 10 минут на медленном огне. В конце добавьте горсть рубленого укропа — он раскроет вкус.

Секрет успеха: не давайте соусу кипеть — сметана должна лишь томиться, сохраняя нежную текстуру. Если соус кажется жидковатым, добавьте 1 ч. л. муки, размешанной в холодной воде.

Подавайте с рассыпчатым картофелем или гречневой кашей. Грибы впитывают сливочные нотки, а укроп добавляет свежести — получается гармония вкусов, ради которой стоит забыть о диете.

Совет: для пикантности в конце приготовления добавьте 1 ст. л. горчицы или каперсов. А если любите эксперименты — замените шампиньоны лесными грибами.

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