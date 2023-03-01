«С ним идут в бой»: в КПРФ объяснили идею поднимать Знамя Победы в школах В КПРФ призвали поднимать в школах Знамя Победы одновременно с государственным флагом

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Группа депутатов фракции КПРФ внесла в Госдуму законопроект об обязательном поднятии в школах копии Знамени Победы наряду с государственным флагом России, сообщил NEWS.ru пресс-секретарь партии Александр Ющенко. По его словам, это знамя отождествляет мощь государства и его первым поднимают на параде Победы 9 мая.

Если мы решили поднимать государственный флаг страны, в учебных заведениях, то и знамя победы вернуть стоит. Ведь с ним даже сейчас наши бойцы идут в бой на Украине, — считает Ющенко.

Он также высказал претензии в адрес современного образования. По его словам, за последние десятилетия полностью «обкорнали» советское образование, поменяв его на ЕГ и клиповое мышление. А переписанные учебники крайне негативно воздействовали на молодое поколение

Обкорнали и историю России, и СССР. Так, например, Великую Отечественную войну заменили на вторую мировую, хотя для нас она всегда была и останется Великой Отечественной. Вот именно поэтому, возвращение классического образования призвано вернуть историческую справедливость. А знамя победы неотъемлемая ее часть, — резюмировал Ющенко.

Ранее депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предлагающий вернуть России советский флаг в качестве государственного. В пояснительной записке уточняется, что принятие данного закона будет способствовать патриотическому воспитанию граждан, а также сохранит почитание и память о предках.

В документе также обозначено, что Знамя Победы было именно красного цвета, достижения СССР в науке, освоении космоса, медицине, культуре, спорте, техническом прогрессе, а также завоевание авторитета на международной арене состоялись также под красным знаменем. Кроме того, в КПРФ отметили, что красный фоновый цвет исторически присутствовал на стягах русских князей и царей.