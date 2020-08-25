С начала пандемии из России выдворили 2,6 тысячи иностранцев

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Российские судебные приставы выдворили из страны во время пандемии 2,6 тысячи иностранцев, нарушивших закон.

Как сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов на встрече с президентом России Владимиром Путиным, ведомство взаимодействовало с МИД, Росавиацией, и с иностранными партнерами через МИД, в основном страны СНГ. Несмотря на закрытие границы ФССП удалось договориться о чартерных рейсах для этих граждан.

Всего за три года из России были выдворены 160 тысяч иностранцев, передаёт ТАСС.

Аристов также доложил Путину, что приставы взыскали с должников более двух триллионов рублей за три года. Он отметил, что служба фактически является хоть небольшим, но третьим по величине источником формирования доходной части федерального бюджета, писал NEWS.ru.