С 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов РФ

https://static.news.ru/photo/4ae7d12c-b7e5-11ea-a8cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: admkrai.krasnodar.ru

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что с 1 июля 67 российских регионов начнут принимать туристов.

Со следующей недели, с 1 июля, у нас туризм запускается в 67 субъектах Российской Федерации, — отметила Догузова.

Регионы уже подготовились к наплыву путешественников. Им предложат несколько видов отдыха, передаёт ТАСС.

Российские границы пока остаются закрытыми как на въезд, так и на выезд из-за пандемии коронавируса. Вопрос о дате их открытия в Кремле пока не обсуждается. Туристам, желающим отправиться на отдых за рубеж, придётся ждать минимум до конца августа, предполагают в Ассоциации туроператоров России.

Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину свой план поддержки туристической отрасли. В документе есть и пункт о необходимости рекомендовать субъектам «ввести отсрочку на оплату коммунальных платежей для объектов гостинично-туристской отрасли до августа 2020 года включительно и в целом снизить тарифы на коммунальные услуги для отрасли».

Как писал NEWS.ru, в перечень из 18 стран, с которыми Европейский союз начнёт процесс открытия границ с начала июля, комитет постоянных представителей сообщества не включил Российскую Федерацию и Соединённые Штаты.