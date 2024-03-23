РЖД разрешили вернуть билеты без сбора из-за теракта в «Крокусе» РЖД до 26 марта позволит вернуть билеты без сбора из-за теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пассажиры могут сдать билеты на поезда без дополнительных сборов за возврат до 26 марта включительно, сообщила пресс-служба РЖД. Такое решение было принято в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Вернуть можно будет и билеты, купленные по невозвратному тарифу. Кроме того, на фоне стрельбы в торговом центре в поездах, на вокзалах и станциях, в местах массового скопления людей были усилены меры безопасности. Сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности, заявили в компании.

В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский также усилены меры безопасности. Пассажиров призвали приезжать в аэропорты заранее. В Росавиации отметили, что сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности.

Кроме того, массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются из-за теракта. В пресс-службе Минкультуры России выразили соболезнования родным и близким погибших.

Ранее закончилась эвакуация пострадавших в результате теракта. Машины скорой помощи развезли раненых по медицинским учреждениям. Вертолеты санитарной авиации, задействованные в транспортировке пострадавших, вернулись на базу. Уточняется, что летательные аппараты также закончили работу по тушению пожара.