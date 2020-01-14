РЖД предлагают увеличить штрафы за административные нарушения в поездах.
Заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов
Пегов рассказал, что РЖД рассчитывают на законодательном уровне создать условия, которые повысят уровень безопасности пассажиров в поездах дальнего следования и пригородного сообщения. Соответствующие поправки компания предлагает внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Ранее NEWS.ru писал о происшествии в поезде Санкт-Петербург — Севастополь. Пьяный мужчина ранил ножом двоих своих попутчиков.
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