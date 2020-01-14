https://static.news.ru/photo/00579a7a-36e4-11ea-9719-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РЖД предлагают увеличить штрафы за административные нарушения в поездах.

Заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов провёл презентацию по этой инициативе на заседании комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству, передаёт РИА Новости. Компания предлагает повысить до 1000-3000 рублей с нынешних 500-1500 рублей штрафы за курение в неустановленных местах, употребление алкоголя и появление в состоянии опьянения.

Пегов рассказал, что РЖД рассчитывают на законодательном уровне создать условия, которые повысят уровень безопасности пассажиров в поездах дальнего следования и пригородного сообщения. Соответствующие поправки компания предлагает внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

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