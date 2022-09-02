Руководство детсада № 73 в Чите уволили после грамот с гербом Украины Минобрнауки Забайкалья: руководство и воспитателя детсада № 73 в Чите уволили после грамот с гербом Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководителя и воспитателя детского сада № 73 в Чите уволили после вручения детям грамот с изображением герба Украины — трезубцем, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Минобрнауки Забайкалья. В ведомстве добавили, что причиной инцидента стали «халатность и безответственное отношение к профессиональной деятельности» сотрудников учреждения.

Причина случившегося — халатность и безответственное отношение к профессиональной деятельности воспитателя и руководителя детского сада. Учредитель дошкольной организации — комитет образования Читы — в ходе служебной проверки подтвердил факт халатности педагога и руководителя, формального отношения к должностным обязанностям. По данным учредителя, сотрудник и руководитель уволены, — подчеркнули в региональном Минобрнауки.

В министерстве отметили, что усилят «информационную работу среди руководителей образовательных учреждений, в первую очередь — дошкольных, и педагогических работников о недопустимости халатного отношения к своим профессиональным обязанностям».

Накануне источник, знакомый с ситуацией, рассказал NEWS.ru, что воспитатель читинского детского сада № 73 скачал грамоты с изображением герба Украины — трезубцем — в интернете, без злого умысла. Он подчеркнул, что сотрудник учреждения просто увидел летнюю тематику и не понял, что там размещен герб Украины. Собеседник добавил, что грамоты отпечатали в самом детском саду.

Ранее стало известно о вручении в одном из дошкольных учреждений грамот с гербом Украины — трезубцем, в материалах упоминались два детсада — 30-й и 73-й. В последнем инцидент комментировать отказались. В то же время в пресс-службе Министерства образования и науки Забайкальского края уточнили, что речь идет именно о детском саде № 73.

29 июня выпускникам школы № 22 в Серове выдали грамоты об окончании школы с гербом и флагом Украины. Их удостоились учащиеся 11 «А» класса. Сообщалось, что изготовлением грамот занималась классная руководительница.