РПЦ высказалась по поводу расследования об имуществе патриарха Кирилла

https://static.news.ru/photo/73e3239c-1a0a-11eb-a041-fa163e074e61_660.jpg Вахтанг Кипшидзе Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Расследование об имуществе родственников патриарха Кирилла должно привести читателя к умозаключению, что эти люди должны жить на улице. Об этом заявил представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, авторы расследования с «незабываемой художественностью» нанесли на карту информацию о якобы квартирах родственников патриарха, а также «взяли с потолка» данные о том, кто мог подарить эти жилплощади.

Зависть, по мысли авторов, наверное, должна привести читателя к умозаключению, что даже дальние родственники предстоятеля Русской церкви должны отказаться от обладания какой-либо собственностью вообще и жить прямо на улице, — написал в Telegram заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что любой монах обладает родственниками, которые «не брали на себя никаких обетов», поэтому имущество родственников патриарха не имеет никакого отношения к нему и к РПЦ.

Как писал NEWS.ru, экс-пресс-секретарь патриархов Алексея II и Кирилла Владимир Вигилянский опроверг наличие у патриархов РПЦ многомиллиардного состояния. Если бы это действительно было так, то существовали бы подтверждения и «клеветники давно бы опубликовали соответствующие документы», отметил Вигилянский.