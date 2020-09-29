Бывший пресс-секретарь патриарха опроверг наличие богатства у глав РПЦ

https://static.news.ru/photo/bd5c8cee-02bc-11eb-91e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриархи РПЦ не обладали и не обладают многомиллиардными капиталами, заявил бывший пресс-секретарь патриархов Алексия II и Кирилла, настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.

Протоиерей отметил, что если бы приписываемые главам Церкви огромные состояния действительно существуют, то тому должны быть документальные подтверждения, передаёт РИА Новости.

Если бы они были, то могущественные клеветники давно бы опубликовали соответствующие документы. Я работал рядом с двумя патриархами и свидетельствую: никаких миллиардов нет и не было, нет личных (не церковных) вилл, резиденций и самолётов, — сказал Вигилянский.

Он также рассказал, что после смерти патриарха Алексия II, при жизни которого ходили слухи о его богатстве, была организована комиссия по описи и передаче имущества новому предстоятелю, которая обнаружила только небольшую квартиру в Москве.

Обнаружилась двухкомнатная квартира на Речном вокзале, которая появилась исключительно для прописки — таковы были реалии при советской власти. Такие же комиссии создавались после смерти патриархов Алексия I и Пимена. Такая же процедура была по передаче имущества ОВЦС, председателем которого был митрополит Кирилл, ставший в 2009 году патриархом. А ведь про него писали, что он владеет четырехэтажным особняком на территории Даниловского монастыря, — вспомнил протоиерей.

В то же время Вигилянский отметил, что стремление жить в роскоши и «обрастать дорогими аксессуарами» свойственно очень узкой прослойке священников и подчеркнул, что с такими конкретными случаями необходимо разбираться.

Как писал NEWS.ru ранее, священный синод Русской православной церкви постановил ввести санкции для священников и монашествующих, работающих в общецерковных или епархиальных учреждениях, за разглашение конфиденциальных сведений, в том числе при общении с представителями СМИ.