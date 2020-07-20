РПЦ возобновила богослужения в Исаакиевском соборе

https://static.news.ru/photo/12377a6e-c990-11ea-be8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Ключарь Исаакиевского собора протоиерей Алексей Исаев рассказал о возобновлении ежедневных служений в храме. Первое богослужение прошло 19 июля.

По его словам, в соборе провели дезинфекцию, а прихожанам раздали маски и перчатки.

Сегодня у нас долгожданный день — 111 дней в этом храме не было богослужений. Наконец-то мы дожили до первого богослужения после карантина, — передаёт ТАСС.

Для соблюдения социальной дистанции число посетителей собора должно быть рассчитано так, чтобы один человек занимал 4 кв. м.

Из-за распространения коронавируса с 28 марта в Исаакиевском соборе не проводились богослужения. Смотровая площадка на колоннаде храма открылась 16 июля.

В ближайшие дни утренние службы на территории собора будут начинаться в 08:00, с 10:30 собор будет открываться в качестве музея, говорится в группе прихода в социальной сети «ВКонтакте».

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