РПЦ считает уместным изображение Сталина и Путина в церкви

Председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин прокомментировал планы о создании мозаик с изображением президента Владимира Путина и главы СССР Иосифа Сталина в храме Вооружённых сил. По его словам, это уместно.
Он подтвердил, что изображение «Бескровное присоединение Крыма» будет содержать лица людей, принимающих решение о присоединении полуострова к России, а на композиции «Парад Победы» будет Сталин,
Художественный совет считает эти изображения абсолютно уместными, отображающими историческую правду, из которой произвольно нельзя вырывать страницы, — сказал он.
Как писал NEWS.ru, в Сети появились снимки незаконченных мозаик храма Вооружённых сил России в Подмосковье. На одном из них изображены президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Совфеда Валентина Матвиенко и другие политики. Панно содержит надпись: «Крым наш».
На втором панно, посвящённом Параду Победы на Красной площади 1945 года, виден портрет Иосифа Сталина.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, насколько эти сообщения соответствуют действительности.
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