РПЦ считает уместным изображение Сталина и Путина в церкви

https://static.news.ru/photo/0dc941f4-8626-11ea-b278-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Сталин Фото: Scherl/Global Look Press

Председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин прокомментировал планы о создании мозаик с изображением президента Владимира Путина и главы СССР Иосифа Сталина в храме Вооружённых сил. По его словам, это уместно.

Он подтвердил, что изображение «Бескровное присоединение Крыма» будет содержать лица людей, принимающих решение о присоединении полуострова к России, а на композиции «Парад Победы» будет Сталин, передаёт ТАСС.

Художественный совет считает эти изображения абсолютно уместными, отображающими историческую правду, из которой произвольно нельзя вырывать страницы, — сказал он.

Как писал NEWS.ru, в Сети появились снимки незаконченных мозаик храма Вооружённых сил России в Подмосковье. На одном из них изображены президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Совфеда Валентина Матвиенко и другие политики. Панно содержит надпись: «Крым наш».

На втором панно, посвящённом Параду Победы на Красной площади 1945 года, виден портрет Иосифа Сталина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, насколько эти сообщения соответствуют действительности.