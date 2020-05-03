Общество

Ростех заявил о наценках на материалы для средств защиты до 500%

16:08, 03 мая 2020 86
Фото: РИА Новости

Спекулятивные наценки на материалы для медицинских средств защиты на чёрном рынке составляют до 500%. Об этом сообщили в Ростехе.

Отмечается, что стоимость материала, из которого производят медицинские костюмы и маски, взлетела на чёрном рынке в пять раз — до 1,5 тысячи рублей за килограмм при закупочной стоимости в пределах 300 рублей. 

Спекулятивные наценки достигают 500% из-за ажиотажного спроса,цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В Ростехе добавили, что с помощью Минпромторга договорились с четырьмя крупнейшими производителями о покупке материалов для средств индивидуальной защиты напрямую с фабрик. Цена составит 165–305 рублей за килограмм.

Как писал NEWS.ru, корпорация «Росхимзащита», которая входит в госкорпорацию «Ростех», произвела с 20 апреля более 450 тыс. костюмов для защиты медицинских работников от коронавируса и планирует увеличить их производство.

Комплект состоит из брюк, куртки, шапочки-шлема, хирургического халата и высоких бахил. Отпускная цена комплекта без учёта доставки составляет 847 рублей.

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