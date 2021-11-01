Ростех внедрит в колониях и тюрьмах систему, распознающую драки и пытки

Структура Ростеха займётся первым этапом цифровизации российских тюрем, который обойдется в 22,5 млрд рублей. АО «Объединённая приборостроительная корпорация» (ОПК) должна внедрить четыре новые системы, одна из которых позволит распознавать лица заключённых и сотрудников, а также выявлять драки и пытки, пишет «Коммерсант».

ФСИН планирует внедрить в 380 тюрьмах и колониях IT-решения, которые обеспечат контроль и анализ труда заключённых, а также нейросеть, которая позволит идентифицировать и распознавать лица как осуждённых, так и охранников. Это позволит выявлять случаи нетипичного поведения, включая драки и избиения, и автоматически передавать информацию о них в региональный аппарат ФСИН.

По словам сотрудника одной из профильных IT-компаний, системы могут использоваться для сбора статистики о наполненности тюрем, контроля доступа с применением лицевой биометрии, с целью контроля местонахождения сотрудников и заключённых, а также для распознавания различных действий, в том числе драк и падений. Всю информацию о происшествиях можно централизованно хранить на сервере, доступ к которому будет только у небольшого числа сотрудников надзорного органа, чтобы избежать удаления данных.

Но если у системы видеонаблюдения не будет полного покрытия, толку от неё будет мало. Если какое-то помещение не покрыто камерами, то там можно делать всё и оставаться безнаказанным,— полагает он.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net получил видео с пытками ещё в четырёх колониях. Осведомители вышли с ним на связь после публикации видео с пытками в саратовской туберкулёзной больнице № 1 ФСИН. В дальнейшем Gulagu.net планирует опубликовать документальный фильм о пытках в тюремной больнице Саратова, где назовёт имена сотрудников ФСИН и заключённых, участвовавших в этом: список сотрудников, дежуривших во время пыток заключённых, насчитывает 15 имён.