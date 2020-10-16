Ростех переводит 30% сотрудников московских офисов на удалёнку

https://static.news.ru/photo/45bec0bc-0fc3-11eb-aeb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: RostecRussia/facebook.com

Треть сотрудников московских офисов компании «Ростех» будут работать удалённо. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

В эти дни мы снова переводим до 30% сотрудников предприятий госкорпорации «Ростех» в Москве на удалённую работу, — заявил Чемезов на форуме «Биотехмед».

Он подчеркнул, что это никак не скажется на работе предприятий, которые продолжают выполнять гособоронзаказ, передаёт ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Москве около миллиона человек перешли на удалённую работу. Горожане стали более ответственно относиться к соблюдению перчаточно-масочного режима. Мэр подчеркнул, что больше следовать рекомендациям стали люди старше 65 лет.

NEWS.ru писал, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил перевести на удалёнку 40% сотрудников. В первую очередь будут изолированы лица старше 65 лет, женщины и сотрудники с хроническими заболеваниями.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова связала рост числа заражённых коронавирусом в России с увеличением количества источников заражения. Она подчеркнула, что сейчас, в сравнении с весной, переносчики заболевания есть практически во всех поселениях РФ.