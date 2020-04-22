Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в РФ

https://static.news.ru/photo/f192c2e2-8451-11ea-bae3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество мужчин в России превышает число женщин только в одной возрастной категории — от нуля до 29 лет. Преимущество небольшое — на тысячу женщин приходится 1050 мужчин.

Всего же в стране на начало 2020 года на тысячу женщин в среднем приходилось 866 мужчин, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

В России насчитали 78,6 млн женщин и 68,1 млн мужчин. Наибольшая разница в их соотношении отмечается в старшем возрасте. Так, в категории 90–99 лет на тысячу женщин приходится только 289 мужчин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество долгожителей в России увеличилось почти на 10% с 2019 по 2020 год. В 2019 году пожилых россиян старше 100 лет было 20,5 тысячи, а в 2020 году стало 22,6 тысячи человек. Больше всего долгожителей в Москве — 7,7 тысячи человек.