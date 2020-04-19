Число долгожителей в России выросло примерно на 10% за год

https://static.news.ru/photo/c8ca586a-81fa-11ea-b69b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Free-Photos /pixabay.com

Количество долгожителей в России увеличилось почти на 10% с 2019 по 2020 год.

В 2019 году пожилых россиян старше 100 лет было 20,5 тысячи, а в 2020 году стало 22,6 тысячи человек, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Больше всего долгожителей в Москве — 7,7 тысячи человек, на втором месте Санкт-Петербург, где на начало года было зафиксировано 3,5 тысячи людей старше 100 лет, замыкает тройку лидеров Астраханская область, там проживают 752 человека. В пятёрку регионов с наибольшим количеством долгожителей также вошли Московская область и Краснодарский край, там проживают 689 и 413 долгожителей соответственно.

Наименьшее число людей старше 100 лет зарегистрировано в Магаданской и Мурманской областях, Республике Алтай, Ненецком автономном округе и в Республике Тыва.

Отмечается, что за последние 10 лет количество людей старше 100 лет, проживающих в России, увеличилось в три раза. По данным портала, в 2010 году было зафиксировано 7,6 тысячи долгожителей.

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