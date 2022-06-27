Военный эксперт объяснил активизацию НАТО в Грузии Военный эксперт Суконкин: НАТО активизируется в Грузии для отвлечения внимания России

Фото: Lukas Balandis/Global Look Press

Военный эксперт Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru рассказал, что активизация НАТО в Грузии и увеличение числа учений Альянса, а также планы по расширению миссии военного блока в стране вызваны стремлением отвлечь российские силы с более актуальных для страны направлений работы. При этом в самой Грузии «помнят итоги 2008 года, когда Россия провела так называемое принуждение к миру».

РФ стоит насторожиться, но в Грузии помнят итоги 2008 года, когда Россия провела принуждение к миру. Помните заявления Тбилиси после начала СВО РФ на Украине? Они выбивались из общеевропейской канвы вплоть до отказа поддерживать санкции против РФ. При этом Грузия не отказывается от стремления в НАТО, хотя понимает, что это практически невозможно из-за проблемы Абхазии и Южной Осетии — они не считают себя частью Грузии, а членство в НАТО невозможно при наличии территориальных споров и претензий, таков регламент Блока, — добавил Суконкин.

Он отметил, что соответствующие заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга — психологическая игра, рассчитанная на некую переориентацию российских ресурсов, в том числе и военных, «с наиболее важных направлений». Суконкин добавил, что после 2008-го НАТО и США не проводили в Грузии учений «крупнее уровня роты, а это ничто, демонстрация флага, присутствия».

Это психологическая игра — смотрите, мы тут начнём демонстрационные действия, и Россия вынужденно отреагирует, перераспределит ресурсы с наиболее важных направлений, в том числе военные силы. Та же игра идёт в Прибалтике, Скандинавии с желанием Финляндии и Швеции вступить в НАТО, — подытожил Суконкин.

Накануне лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде заявили о намерении расширить поддержку Грузии и проводить там больше учений, а также увеличить миссию в Тбилиси, рассказал Столтенберг.

Ранее стало известно, что НАТО планирует расширить число сил быстрого реагирования до 300 тысяч человек и более, заявил Столтенберг. По его словам, на текущий момент количество представителей данных спецподразделений не превышает 40 тысяч человек. Генсек Альянса уточнил, что страны военно-политического блока в том числе создадут склады вооружений и расположат на восточном фланге войска, подготовленные для боевых действий в этом регионе.