Россиянку с флагом Украины задержали после парада на Красной площади «Осторожно, новости»: россиянку задержали 9 мая с флагом Украины возле ЦУМа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве после парада Победы на Красной площади задержали девушку, которая позировала с флагом Украины возле ЦУМа, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, москвичка рассказала, что ей обещали заплатить за акцию и она устроила ее не по политическим причинам.

По информации канала, Анна С. в полдень 9 мая вышла к ступенькам ЦУМа с украинским флагом, где ее очень быстро задержали и доставили в отдел. В отношении девушки составили административный протокол по статье о дискредитации российской армии, а уже 10 мая вызвали в суд.

На заседании суда обвиняемая рассказала, что за несколько дней до праздника ей в Telegram написал неизвестный, предложивший за деньги продемонстрировать сине-желтый флаг в центре Москвы. В итоге суд решил назначить москвичке штраф. Сумма взыскания не уточняется, но максимальный штраф по статье КоАП о дискредитации ВС РФ составляет 50 тысяч рублей.

В январе в Норвегии двоих моряков оштрафовали за рабочую камуфляжную форму с российским триколором. СМИ писали, что своим видом граждане «создавали дискомфорт» для местных жителей и украинских беженцев. Предположительно, кто-то пожаловался на россиян, приняв их за военных из-за одежды в цветах хаки и нашивок с флагом России.