Россиянки ответили на идею священника о выходе в декрет на ранних сроках Опрос: 54% россиянок хотят сами принимать решение о выходе в декретный отпуск

Более половины россиянок хотят сами принимать решение о том, когда им брать декретный отпуск. Данные соответствующего опроса NEWS.ru предоставили в сервисе по поиску работы SuperJob.ru. Поводом стала инициатива главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федора Лукьянова о предоставлении женщинам права брать отпуск по беременности в первом триместре.

20% россиянок поддерживают идею предоставления декретного отпуска в первый триместр беременности. 54% считают, что решение брать отпуск или продолжать работать должна принимать сама женщина. 14% считают, что отпуск в начале беременности не нужен, — сообщают исследователи.

Россиянки моложе 40 лет чаще остальных выступают за возможность выбора — уходить в декрет на период первого триместра или нет (66%).

Противниц инициативы больше всего среди женщин с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (23%): максимальная сумма декретных выплат в 2023 году составляет 83 204 руб. в месяц, и те, кто зарабатывают больше, теряют в деньгах.

Уход в декрет сегодня — это право, а не обязанность женщины. По ст. 255 ТК РФ, женщинам по их заявлению и на основании выданного листка нетрудоспособности дают отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 календарных дней до родов (при многоплодной беременности — 84) и 70 календарных дней после родов с выплатой пособия (при осложненных родах — 86, при рождении двух или более детей — 110). В то же время женщина может написать заявление на меньшее количество дней или вообще не писать его и продолжать работать, если у нее есть для этого желание и возможность, объясняют юристы.

Ранее глава патриаршей комиссии по семье Федор Лукьянов предложил давать право женщинам на декрет в первом триместре. Ссылаясь на данные Минздрава РФ, он заявил: 37% беременностей заканчиваются выкидышами или являются замершими на ранних сроках. Поэтому женщинам нужен отдых именно в это время, полагает священник. Лукьянов подчеркнул, что нужно предоставлять именно отпуск, а не больничный, от которого женщина, скорее всего, откажется.