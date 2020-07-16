Россиянки стали уделять меньше времени на гигиену и уход за собой

https://static.news.ru/photo/fd69c734-c784-11ea-b8fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: m3/imagebroker.com/Global Look Press

Женщины в России за последние несколько лет стали уделять меньше времени на гигиену и уход за собой и отстали по этому показателю от мужчин. Специалисты отмечают, что это связано с высокой загруженностью представительниц прекрасного пола другими делами. К примеру, работой и присмотром за детьми.

В 2014 году мужчины и женщины тратили по 47% времени от общего суточного фонда на личную гигиену и уход за собой — в частности, на сон, приём пищи, деятельность религиозного характера, пассивный отдых, получение медицинской помощи со стороны. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

В 2019 году ситуация изменилась. На личную гигиену и уход за собой женщины стали тратить лишь 36% времени, а среди мужчин этот показатель вырос до 48%. Одинаковые показатели наблюдаются как в городской, так и сельской местности.

Статистика может говорить о том, что женщины начали тратить меньше времени на сон и еду. Возможно, это связано с тем, что они стали больше работать из-за сложной экономической ситуации в стране. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

Мужчины же в такой ситуации чувствуют себя более расслабленно и спокойно, перекладывая решение многих первоочередных задач на женщин. Представители сильного пола порой меньше беспокоятся о будущем, считает психолог. Женщинам, в свою очередь, приходится больше думать о предстоящем из-за повышенного чувства ответственности за потомство.

Дай женщине больше времени на отдых и различные уходовые процедуры, она с удовольствием будет тратить его на этот важный для неё вид деятельности. Не думаю, что кто-то из представительниц прекрасного пола добровольно отказывается от того, чтобы накраситься, сходить к парикмахеру или косметологу. Женщина скорее пожертвует ради этого временем на сон, приём пищи или пассивный отдых, — заявил Денисов-Мельников.

Высокий показатель среди мужчин связан с тем, что свободное от работы время они пытаются уделять сну, приёму пищи и пассивному отдыху — обязательства по готовке и присмотру за детьми зачастую берут на себя женщины.

Как ранее писал NEWS.ru, представители обоих полов отводят примерно одинаковое количество времени уборке жилья (мужчины — 13,6%, женщины — 14,2%). Тогда как связанные с домашними делами поездки и передвижения чаще осуществляют мужчины (16% против 9,4% женщин). Похожая статистика касается и приобретения товаров и услуг для семьи (мужчины — 11,6%, женщины — 8%).

Вместе с тем женщины больше мужчин ухаживают за одеждой и обувью (8,7% и 2,5% соответственно). В свою очередь представители сильного пола чаще своих жён заботятся о домашних питомцах (8,1% против 3,6%), а также занимаются украшением, обслуживанием и ремонтом (14,1% против 0,4%).