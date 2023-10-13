Россиянке грозит до семи лет лишения свободы за контрабанду люксовых часов Россиянка пыталась ввезти из США часы за 6 млн рублей

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В петербургском аэропорту Пулково сотрудники таможни обнаружили у 49-летней россиянки незадекларированные люксовые часы стоимостью 6 млн рублей, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За контрабанду ювелирных изделий, относящихся к перечню стратегически важных товаров, женщине грозит крупный штраф и до семи лет лишения свободы.

В ФТС уточнили, что россиянка прилетела в Пулково из США. Ее остановили в «зеленом коридоре», когда один из сотрудников таможни заметил на ее руке часы Patek Philippe.

Согласно данным экспертизы, часы выполнены из золота 750-й пробы. Они украшены бриллиантами и имеют сапфировое стекло. По словам пассажирки, она не знала о необходимости декларации такого аксессуара.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево у иностранца изъяли коллекцию наград ВОВ: ордена Отечественной войны и Красной звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Общая их стоимость составила 350 тысяч рублей. Награды мужчина пытался вывезти в Пекин.