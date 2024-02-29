Россиянкам перечислили способы наказать мужа за измену при разводе Адвокат Шабанова: после измены супруга проведите ревизию общего имущества

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Первое, о чем нужно позаботиться в случае, если супруг изменил — провести ревизию совместно нажитого имущества, рассказала NEWS.ru адвокат Виктория Шабанова. По ее словам, очень часто экс-возлюбленный начинает в приступе романтических чувств одаривать новую пассию дорогими подарками.

Как юрист, я рекомендую в случае измены, особенно длительной, трезво оценивать ситуацию и по возможности провести ревизию совместно нажитого имущества, так в порыве конфетно-букетных отношений с любовницей/любовником супруги забывают, каким трудом было нажито имущество, и часто начинают переписывать, дарить его направо и налево своим новым половинкам, — пояснила эксперт.

Подать иск о разделе имущества можно и находясь в браке, если вы в дальнейшем планируете все же сохранить его, подчеркнула специалист. Она также посоветовала сохранить документы, подтверждающие факт измены супруга, моральный вред и финансовые потери, понесенные в связи с изменой возлюбленного. Их можно будет приложить к заявлению на расторжение брака.

Ранее Шабанова напомнила, что измена с юридической точки зрения не является преступлением. Супруг или супруга только из-за адюльтера не лишится совместно нажитого имущества при разводе автоматически, однако если измены привели к нервному срыву, то можно потребовать в суде компенсацию морального вреда, уточнила адвокат.