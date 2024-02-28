Адвокат раскрыла, можно ли лишить супруга имущества за измену Адвокат Шабанова: с супруга можно потребовать денежную компенсацию за измену

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Измена с юридической точки зрения не является преступлением, заявила NEWS.ru адвокат Виктория Шабанова. Супруг или супруга только из-за адюльтера не лишится совместно нажитого имущества при разводе автоматически, однако если измены привели к нервному срыву, то можно потребовать в суде компенсацию морального вреда.

Причем такая возможность остается даже в том случае, если супруги не заключали брачный договор. Или же можно включить в документ пункт, где предусмотрено право на компенсацию морального вреда, причиненного недостойным поведением другого (супружеская неверность и другие проступки).

Но если брачного договора нет, а измены привели к нервному срыву, можно требовать компенсацию морального вреда. Но это зависит от продолжительности нарушения, степени вредности поведения и характера нарушения, — подчеркнула собеседник издания.

Ранее председатель комитета Госсобрания Республики Башкортостан по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Салават Харасов предложил запретить молодым парам вступать в брак в случае их генетической несовместимости. По словам депутата, для этого ЗАГСы должны требовать соответствующие справки, без которых могли бы отказать в регистрации. Это, по мнению авторов инициативы, посодействует рождению здоровых детей.