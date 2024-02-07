В Башкирии задумались о запрете браков для генетически несовместимых пар

Медики в Башкирии предложили запретить молодым парам вступать в брак, в случае их генетической несовместимости, заявил председатель комитета Госсобрания по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Салават Харасов. По его словам, которые приводит РБК, для этого ЗАГСы должны требовать соответствующие справки, без которых могли бы отказать в регистрации. Это, по мнению инициаторов, могло бы посодействовать рождению у них здоровых детей.

Предложение было от отдельных врачей, просто я задумался, насколько это будет правильно и этично, всех, кто собирается заключить брак, попросить предоставить в ЗАГС справку, что молодой человек и девушка совместимы генетически, чтобы у них рождались здоровые дети. Обязать. И без этого их не расписывать, — задался вопросами Харасов на заседании комитета.

В ответ на это глава регионального Минтруда Ленара Иванова назвала идею фашизмом. При этом она согласилась с необходимостью принятия мер для рождения здоровых детей.