Россиянкам объяснили, какие анкеты стоит игнорировать на сайтах знакомств Миллер: фото в неглиже на сайте знакомств говорит о неадекватности мужчины

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Фотографии в неглиже на сайте знакомств говорят о неадекватности мужчины, считает сексолог, психолог Александра Миллер. В беседе с NEWS.ru эксперт порекомендовала обходить стороной такие анкеты молодых людей.

Распознать непутевого мужчину на сайте знакомств очень просто. Первый признак — у него фотография в неглиже. Тут очень много вопросов к адекватности человека. Также стоит обратить внимание, если человек кичится своими достижениями. Фотографируется в очень дорогих вещах, которые специально показывает близко к камере, фото на фоне дорогих машин, которые, скорее всего, не его, — подчеркнул собеседник.

По словам Миллер, человек, который обладает большими ресурсами, не кичится ими. В таком случае перед нами, скорее всего, так называемый «миллионер из трущоб», который на самом деле не является миллионером, добавил психолог.

Но на сайтах знакомств действительно можно найти свою настоящую любовь. Я часто слышу такие истории. Настоящий мужчина не будет долго с вами переписываться, а сразу предложит встречу. Я бы обратила внимание девушек на скромных, но потенциальных парней, — заключил сексолог.

Ранее основательница и исполнительный директор Bumble Уитни Вулф Херд заявила, что искусственный интеллект способен упростить поиск партнеров на сайтах знакомств и даже сможет назначать свидания. По ее словам, профильные ресурсы могут обзавестись технологией своеобразных дублеров с ИИ, которых люди смогут использовать при общении.