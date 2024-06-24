Россиянкам назвали главную ошибку в отношениях Психолог Молвинская: девушки в отношениях не должны занимать роль матери

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Девушкам не следует занимать роль матери для своего партнера, рассказала «Радио 1» академический психолог, преподаватель РАНХиГС Ирина Молвинская. По ее словам, если девушки принимают такую роль, они начинают чрезмерно контролировать и опекать партнера.

Этот феномен часто проявляется в чрезмерной заботе, контроле и опеке, которые не всегда уместны в партнерских отношениях. Или же занимает роль критикующей, воспитывающей мамы для мужа-«подростка», — объяснила специалист.

Психолог отметила, что когда девушка чрезмерно контролирует партнера, она может пытаться решить все его проблемы. Из-за этого у мужчины может появиться чувство неполноценности, которое, возможно, приведет к потере уважения к девушке, подытожила Молвинская.

Ранее психолог Дарья Дугенцова рассказала, что типаж «плохого парня» чаще привлекает молодых девушек и подростков, потому что этот образ романтизируют в книгах и фильмах. По ее словам, когда женщина приобретает больший жизненный опыт, то ее ценности и взгляды меняются, и она начинает разборчивее подходить к выбору партнера. Психолог добавила, что взаимоотношения с родителями и обстановка в семье также влияют на этот выбор.