Психолог объяснила, почему девушек привлекают «плохие парни» Психолог Дугенцова: молодые девушки романтизируют образ «плохого парня»

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Типаж «плохого парня» чаще привлекает молодых девушек и подростков, потому что этот образ романтизируют в книгах и фильмах, рассказала NEWS.ru психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, когда женщина приобретает больший жизненный опыт, то ее ценности и взгляды меняются, и она начинает разборчивее подходить к выбору партнера.

В целом типаж «плохого парня» привлекает молодых девушек и подростков, потому что этот образ часто романтизируют в книгах и фильмах. В подростковом возрасте нам вообще очень важно попробовать все. Но когда девушка приобретает жизненный опыт и понимает, что на самом деле ценно, то более разборчиво подходит к выбору партнера и пытается строить здоровые отношения, — рассказала Дугенцова.

Психолог добавила, что взаимоотношения с родителями и обстановка в семье также влияют на выбор партнера. Например, если девушку воспитывал незаурядный и яркий мужчина, то и в будущем она будет стараться выбирать себе похожего спутника жизни, пояснила эксперт.

В частности, выбор зависит от того, какой тип мужчины девушка наблюдала перед глазами в детстве. То есть какой у нее был отец. Если девушку воспитывал очень эмоциональный, яркий мужчина, то и в будущем ее будет привлекать схожий типаж. Именно таким женщинам будет скучно встречаться с хорошими парнями, — сказала Дугенцова.

Ранее психолог Александра Миллер заявила, что абьюз является единственным, чего никогда нельзя прощать в отношениях. По словам специалиста, в этих вопросах уровень нормы у каждого свой и одни, к примеру, категорически не прощают измен, а другие считают, что мужчинам можно изменять ввиду их полигамности. Она считает, что насилие же нельзя прощать никогда.