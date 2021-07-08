Россиянка сдала ЕГЭ в восемь лет и получила аттестат

Восьмилетняя москвичка Алиса Теплякова из школы № 626 сдала Единый государственный экзамен и получила аттестат за 11-й класс, сообщил Lenta.ru отец девочки Евгений.

Девочка-вундеркинд и раньше была очень целеустремлённой. В семь лет Алисе выдали аттестат за девятый класс, правда, получить документ смогла только через год по техническим причинам. Как только она разделалась с девятым классом, девочка сразу же принялась готовиться к ЕГЭ за 11-й класс и прекрасно с ним справилась.

[В прошлом году] нам не успели напечатать аттестат за 9-й класс, поэтому мы не вошли в базу получивших среднее образование. Нас не допустили к итоговому сочинению, и, соответственно, не выдали аттестат. А так у Алисы были экзамены сданы ещё год назад, — похвалился он.

Школьница в итоге сдала шесть предметов по программе ОГЭ — физика, информатика, русский язык, математика, биология и химия. По остальным предметам преподаватели провели итоговую диагностику.

С ЕГЭ возникли сложности только по технической части, потому что девочка просто не знала «правила игры». Как подчеркнул её отец, для успешной подготовки девочке пришлось серьёзно готовиться и пройти всю программу по предметам.

Алиса планирует поступать на психфак МГУ, однако рассматривает и другие программы, связанные с экологией и биоинформатикой.

Ранее стало известно о 12-летнем вундеркинде из США, который планирует за два года окончить вуз, продолжить образование и попроситься работать к Илону Маску. О космической отрасли он мечтает с первого года жизни.