Россиянка рассказала о способах обмана туристов в Крыму

https://static.news.ru/photo/32d1ee5c-f317-11ea-b5b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Российская туристка после посещения Крыма поделилась впечатлениями об отдыхе и раскрыла несколько способов обмана приезжих на полуострове.

По её словам, неожиданно расстаться с деньгами путешественник сможет после фотографирования с аниматорами в костюмах персонажей мультфильмов или людьми с животными.

Удовольствие не бесплатное. Но об этом вам, конечно, скажут потом, — цитирует путешественницу Lenta.ru.

Также девушка предупредила туристов о существовании двойных меню в крымских кафе. По её словам, стоимость еды и напитков для местных жителей может быть ниже, чем для гостей полуострова. Она вспомнила историю, когда наценка для приезжих составила 20%.

Обман туристам грозит и со стороны таксистов, которые утверждают, что люди не смогут добраться от аэропорта или вокзала на автобусе.

В большинстве случаев это неправда, — отметила путешественница.

По её мнению можно сэкономить средства лишь на пляжах при катании на водных аттракционах, надо лишь поторговаться.

Цена по умолчанию завышена. Но вам могут сделать скидку, если вы по-тихому договоритесь. Если вы скажете громко, то вам откажут, — предупредила туристка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ростуризм просит российские власти сделать постоянной программу кешбэка за туры по стране. На сегодня программа продлена до 20 декабря, что уже помогло туристической отрасли преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса. С 28 августа акционные туры приобрели более 50 тыс. россиян, сумма путёвок составила более 1,5 млрд рублей, средний чек путёвки — от 50 до 57 тыс. рублей.