Россиянка сделала тату с Иисусом и попала под статью Baza: в Пулково задержана автор непристойного тату с Иисусом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Полицейские Санкт-Петербурга задержали в аэропорту Пулково тату-мастера Дарью Кричкер при попытке вылететь в Ереван, передает Baza. Девушка обвиняется в оскорблении чувств верующих, в отношении нее возбуждено уголовное дело.

Как уточняет канал, на Дарью ранее пожаловались активисты члены движения «Сорок сороков» из-за ее работ — мастер набивала клиентам различные изображения с храмами, котиками, крестами и рисунки в стиле аниме. По данным издания, претензии к девушке, по крайней мере пока, не из-за этих тату, а из-за работы, где изображен Иисус, занимающийся прелюбодеянием.

Сообщается, что после обращений было возбуждено уголовное дело по статье 148 УК РФ. Подозреваемую допросили и отпустили, взяв подписку о невыезде. Baza также уточняет, что девушка призналась, что делала такие татуировки.

Об истории мастера стало известно, когда в Сети разлетелись фотографии ее работ, в которых некоторые увидели нарушение закона. Тогда ей в соцсетях написал один из активистов, потребовав удалить фото тату, но девушка ответила отказом.

Ранее сообщалось о задержании гражданина ФРГ в Пулково из-за пакета с мармеладными мишками. В их составе оказался тетрагидроканнабинол — запрещенное в России наркотическое средство, содержащееся в каннабисе.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.