Россиянину отменили приговор по делу о Гитлере в «Бессмертном полку»

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Приговор жителю Татарстана за размещение фотографии главы нацистской Германии Адольфа Гитлера отменён. Об этом ТАСС сообщили в Верховном суде России.

Мухаммед Эль-Айюби в 2020 году разместил фото Гитлера в на сайте акции «Бессмертный полк онлайн». Его приговорили к одному году условно и штрафу в 150 тысяч рублей. Верховный суд принял решение отправить дело на пересмотр, сообщает агентство.

В Генпрокуратура считают, что Эль-Айюби своей публикацией фактически одобрил участие Гитлера в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны. Тем самым мужчина реабилитировал нацизм.

Следственный комитет ранее РФ возбудил ещё два уголовных дела о реабилитации нацизма по факту размещения в Интернете фотографий Гитлера и группенфюрера СС Андрея Шкуро во время акции «Бессмертный полк».

Житель Кемерово 27-летний Дмитрий Бородаенко не позднее 6 мая 2020 года разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фотографию Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». Кроме того, следователи вычислили 19-летнего Максима Гусева из Перми, который не позднее 2 мая разместил на сайте «Банк памяти» фотоизображение изменника Родины Андрея Шкуро.