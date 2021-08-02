Россияне взяли золото на Международной химической олимпиаде

Все четыре участника российской команды выиграли золотые медали на 53-й Международной химической олимпиаде, проходившей дистанционно, передаёт «Москва 24» со ссылкой на сообщение пресс-службы МГУ.

Были объявлены имена победителей: Андрей Тырин (Москва), Александр Трофимов (Екатеринбург), Георгий Жомин (Москва) и Тимофей Чаркин (Москва) — все четверо представителей сборной России завоевали золотые медали, — говорится в сообщении.

Комментируя результаты олимпиады, ректор МГУ Виктор Сaдовничий отметил, что система подготовки команды для участия в международных химических олимпиадах разработана на химическом факультете вуза. Он добавил, что в этом году в команде три одиннадцатиклассника и все они продолжат учиться химии в московском университете. Тыpин и Трофимов подали документы на химический факультет МГУ, а Жoмин — на факультет наук о материалах.

Как рассказал руководитель сборной России, профессор химического факультета МГУ Вадим Ерёмин, в этом году команде удалось провести полноценные сборы, несмотря на ограничения.

Международная химическая олимпиада проходила в дистанционном формате с 25 июля по 2 августа. В ней приняли участие школьники из 79 стран. Организатором выступила Япония.

Ранее девятилетняя москвичка Алиса Теплякова прошла дополнительные вступительные испытания в МГУ. Ректор вуза Виктор Садовничий рассказал, что у него большой опыт приёма и он видел школьников, которые поступали в МГУ в 14–15 лет.