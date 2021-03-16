Россияне выступили за возврат смертной казни и отмену пенсионной реформы

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Россияне рассказали ВЦИОМу о тех законах или реформах, которые с радостью бы отменили или наоборот ужесточили. Так, например, многие граждане выступили за отмену моратория на смертную казнь.

Россияне выступили и за ужесточение наказания за коррупцию, отменили бы пенсионную реформу и ЕГЭ. Ещё одна инициатива – снизить налоги, сказано в опросе.

Всего 14% россиян, если бы заняли пост советника президента РФ, предложили бы ему вернуть прежний пенсионный возраст.

За реформу налоговой системы, которая бы означала снижение налогов, выступили 6% опрошенных. Против новой конституции высказались 3%. Более половины жителей страны (63%) понятия не имеют, что бы советовали президенту.

7% хотели бы суровее наказывать за взятки, 6% приняли бы законы, направленные на развитие страны.

Ранее почётный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова рассказала, кто в России имеет право на повышенную пенсию, писал NEWS.ru. Для того чтобы получить социальные доплаты, льготы, надо иметь звание «Ветеран труда». Также на повышенную пенсию могут рассчитывать те, кто имеет государственные награды, отметила она.