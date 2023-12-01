Россияне выразили мнение о запрете абортов ФОМ: 65% россиян выступили против запрета абортов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян (65%) выступили против полного запрета абортов в стране, о чем свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Позитивно к идее отнеслись только 27% респондентов.

Четверть опрошенных говорят, что аборты должны быть разрешены всегда, во всех случаях; 43% – что не всегда, а только в некоторых случаях, 11% с ответом затруднились. Среди случаев, когда аборт должен быть разрешен, респонденты чаще называли угрозу жизни матери (38%), при угрозе патологии ребёнка (33%) и при изнасиловании (31%), — указал ФОМ.

Помимо этого, 42% россиян высказались против исключения абортов из списка услуг в частных клиниках, поддержали инициативу 41%. Также 61% респондентов не согласились с исключением прерывания беременности из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), а 24% — одобрили данную идею.

Ранее депутаты Законодательного собрания Нижнего Новгорода предложили ввести запрет абортов в частных клиниках на всей территории России. Соответствующее предложение парламентарии решили направить на рассмотрение в Государственную думу. Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова при этом заявила, что инициатива российских регионов по ограничению процедур по прерыванию беременности прорабатывается на федеральном уровне. По ее словам, субъекты РФ один за другим принимают соответствующие решения для поддержки семей с детьми.