Россияне стали предпочитать вино крепкому алкоголю

https://static.news.ru/photo/b3d44b20-c280-11ea-b052-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России отмечается тренд, согласно которому уровень потребления крепких спиртных напитков снижается в пользу вина. Об этом сообщили представители Роскачества.

По словам экспертов, данный тренд уже несколько лет поддерживается как самой организацией, так и Минпромторгом и Минсельхозом. За первый квартал 2020 года продажи вина в сравнении с аналогичными прошлогодними показателями выросли на 5,7%. За это же время продажи винных напитков упали на 16,39%.

Показатели вина во время карантина на фоне коронавирусной пандемии также росли опережающими темпами в сравнении с другой алкогольной продукцией. Напиток продемонстрировал рост на 9% при сопоставлении с аналогичным периодом 2019 года.

Роскачество, Минпромторг и Минсельхоз уже третий год реализуют проект «Винный гид России». Его цель — познакомить граждан страны с качественным отечественным продуктом и составить каталог лучших вин из российского винограда. Проект разработали в целях развития отечественного виноделия.

Чтобы понимать полную картину винного рынка России и наблюдать эффект реализации проекта «Винный гид России», Роскачество с 2020 года запустило ежегодную подготовку аналитического отчета о состоянии рынка вина в нашей стране. Отчёты составляются из сведений от ведомств, торговых сетей, ФТС РФ и не только. Результаты формируются в виде нацдоклада, предоставляются общественности и властям, сообщает ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, в России виноградное столовое вино за три года подорожало на 11%. Если в июне 2017 года средняя стоимость литра этого напитка составляла 389 рублей, то в этот же период 2020 года — 433 рубля. Дороже стало и креплёное виноградное вино. Его стоимость выросла на 6% и в июне составляла 574 рубля. Также на 13% увеличилась цена отечественного игристого вина. Этот напиток в среднем можно купить за 359 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.