В поисках развлечений: россияне стали покупать больше алкоголя

Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября. По данным Минздрава, число зависимых от спиртного в стране снижается. Однако другая статистика говорит об увеличении розничной продажи алкогольной продукции. О том, как коррелируют эти два показателя, — в материале NEWS.ru.

С января по май 2020 года в России в розницу было продано 85,3 млн декалитров алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре и медовухи). В 2019-м этот показатель составлял 83,2 млн, в 2018-м — 81,7 млн, а в 2017-м и вовсе 73,3 млн. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, с которыми ознакомился NEWS.ru.

На статистику в этом году отчасти повлиял карантин. Люди пытались скрасить алкоголем свободное время, которое им пришлось проводить в четырёх стенах. Кроме того, во время самоизоляции население пристально следило за новостной повесткой — СМИ активно рассказывали о числе заразившихся и погибших от COVID-19. Это приводило к повышенной тревожности и напряжению, которое люди пытались снять самым простым способом — принятием спиртного. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил психиатр и нарколог Алексей Казанцев.

Если же говорить о докарантинном времени, то рост потребления алкоголя связан с экономическим кризисом и также нагнетанием обстановки в СМИ. В частности, речь идёт о конфликте на Украине, которому журналисты уделяли достаточно большое внимание. Такая повестка угнетала население, поясняет специалист.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При этом в стране происходит снижение потребления спиртной продукции среди молодёжи, отмечает врач. Особую разницу — в несколько раз, по мнению эксперта, — можно заметить, сравнивая начало 2000-х и 2020 год. Связана такая тенденция с тем, что популярность и «модность» напитков с градусом среди молодых людей падает. У них появляются другие приоритеты в жизни. В особенности это касается жителей больших городов, подчеркнул нарколог. Кроме того, на ситуацию повлияли ограничительные меры на продажу алкоголя — по времени и возрасту, а также борьба за качество спиртного. Об этом NEWS.ru ранее заявил врач-психиатр Александр Ковтун.

Между тем, в стране за десять лет число зависимых от алкоголя уменьшилось на 37%, с 2,08 млн до 1,3 млн человек. Об этом в минувшем году заявил Минздрав. В России также наблюдается тенденция снижения случаев заболеваний, связанных с алкогольными психозами, — с 70,4 до 32 человек на 100 тысяч населения.

Частично такую статистику можно объяснить тем, что в стране появляется всё больше частных клиник, в которые обращаются страдающие алкоголизмом россияне. Работающие там врачи не ставят людей на диспансерный учёт, что довольно часто влечёт за собой отсутствие полноценного контроля над пациентом, отмечает Казанцев.

Что пьют россияне

Чаще всего россияне отдают предпочтение водке и винодельческой продукции. С января по май текущего года в России в розницу было продано 29,7 млн и 41,6 млн декалитров такой продукции соответственно. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на то, что вино считается сравнительно некрепким и полезным напитком, зависимость от него тоже бывает. Обычно с ней сталкиваются топ-менеджеры и учредители различных компаний. Всё дело в том, что они имеют возможность пить элитное и натуральное вино. Некоторые из них считают, что такой напиток не приносит вреда организму, а также не приводит к алкоголизму. По этой причине некоторые потребляют вино в больших количествах — порой по несколько литров в день. Однако частое потребление вина на протяжении длительного времени может приводить не только к зависимости, но и к циррозу печени. Алексей Казанцев психиатр и нарколог психиатр и нарколог

Увеличение потребления алкогольной продукции также связано с тем, что у многих россиян отсутствует финансовая грамотность. В частности, они не умеют копить деньги и правильно распределять их. По этой причине жителям России тяжело жить в условиях экономического кризиса. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог Ирина Корчагина.

Россияне не очень любят заниматься финансами. По этой причине многие из них встречают кризис без «подушки безопасности». Кроме того, в такой ситуации у жителей России зачастую срабатывает идеология «жить одним днём». Ирина Корчагина психолог психолог

Статистика, по мнению эксперта, также связана с тем, что в регионах не хватает мест, где можно провести свободное время. По этой причине на выходных многие россияне встречаются с друзьями для совместного потребления алкоголя. Кроме того, в России спиртные напитки принято принимать в больших количествах на праздниках, пояснила Корчагина. У людей нет привычки проводить их, к примеру, за совместными играми, конкурсами и шарадами.