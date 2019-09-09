https://static.news.ru/photo/72be2062-d383-11e9-85e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Опрос, проведённый Левада-Центром показал, что число россиян, хорошо относящихся к США и странам Евросоюза, выросло за лето 2019 года на 11 и 13% соответственно.

Так, теперь 42% заявили о своих симпатиях к США (против 31% в мае 2019 года) и 50% — к ЕС (37% ранее). Две трети россиян (61%) хорошо относятся к Германии, сообщает « Интерфакс ».

При этом отношения РФ и США 67% респондентов назвали прохладными и напряжёнными, 11% — враждебными. Только 4% опрошенных считают, что Москва и Вашингтон дружат, 9% придерживаются того же мнения в отношении Евросоюза.

Опрос проведён среди 1608 человек старше 18 лет, проживающих в 137 населённых пунктах России.

Как писал News.ru ранее, администрация президента РФ намерена ежегодно исследовать уровень доверия населения к власти, в том числе президенту страны. Соответствующие поправки в план статистических работ приняты правительством. Для оценки эффективности деятельности региональных властей установлены новые критерии. Среди них — уровень бедности, размер реальной среднемесячной зарплаты, естественный прирост населения, доступность жилья и ряд других.